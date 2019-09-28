مفاجأة.. شقيقة الطفلة جنة "محروقة في مناطق حساسة"

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متابعات- الدويني فولي

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أكد محمد سمير والد الطفلة "جنة"، التي عذبتها جدتها أن قوات المباحث بمركز شربين ساعدته في إعادة ابنته الكبرى "أماني"، 7 أعوام، التي كانت موجودة بمنزل الجدة أيضًا لحضانة الأم لها، واكتشف أنها تعرضت للحرق في مناطق متفرقة وحساسة بجسدها، مثل جنة.

وكان أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن وفاة الطفلة جنة محمد سمير التي عذبت على يد جدتها.

وأوضح مكي أن سبب الوفاة بسبب توقف عضلة القلب بعد أن وضعت في العناية المركزة بعد إجراء عملية استئصال للقدم.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة شربين يفيد وصول الطفلة "جنة.م.س. ح"، عمرها 5 سنوات، ومقيمة طرف أسرتها بقرية "بساط كريم الدين" بدائرة مركز إلى المستشفى مصابة بحروق بمنطقة الحوض.

وانتقلت قوات الأمن إلى المستشفى للتحقيق في الواقعة، وتبين أن جدة الطفلة لوالدتها وتدعى "صفاء.ع.ع.م"، 41 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية تعدت على الطفلة بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكي الطفلة لقيامها بالتبول لا إراديا

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