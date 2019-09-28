صادم.. واتساب سيختفى نهائيًا من هواتف أندرويد

أعلن تطبيق "واتساب" عبر صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به بأن جميع هواتف أندرويد التي تعمل على نظام التشغيل Android 2.3.7 وأجهزة آيفون التي تعمل على نظام تشغيل iOS 7 لن تدعم تطبيق واتساب من أول فبراير 2020، فصاعدًا.

وسيوقف واتساب الدعم النهائي للهواتف الذكية التي تعمل على منصات Android و iOS ويخطط تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم لإنهاء الدعم لأنه لا يخطط لتطوير هذه المنصات.

وقال واتساب إنه بالنسبة لبعض أنظمة التشغيل الأقدم، فلن يتمكن المستخدمون من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

وأدرجت صفحة الأسئلة الشائعة في واتساب الهواتف ونظام التشغيل الذي لن يعمل تطبيق المراسلة الفورية عليه بعد فبراير 2020.

وقالت الشركة أيضًا إن واتساب لن يكون متاحًا في متجر مايكروسوفت Microsoft بعد أول يوليو 2019.

ومع ذلك، أوضح واتساب أن قراره بإنهاء دعم التطبيق المملوك لـ فيسبوك لهواتف اندرويد وهواتف آيفون لن يؤثر على العديد من المستخدمين، ولن يتأثر سوى أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف أندرويد Android القديمة وأجهزة آيفون iPhone .

نظرًا لتغريدة نشرها موقع WABetainfo المختص في أخبار واتساب، لن يدعم واتساب WhatsApp أيضًا الأجهزة التي تعمل على نظام iOS8 أو أقل.

ومع ذلك، لا يزال بإمكانهم استخدام واتساب WhatsApp على نظام التشغيل iOS 8 ولكن لن يتمكنوا من التحقق من الحساب إذا قاموا بإعادة تثبيته، وستتم إزالة توافق iOS 8 بالكامل في 1 فبراير 2020.