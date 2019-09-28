تحدث كل 10 آلاف سنة.. لحظة ابتلاع ثقب أسود لنجم

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ناسا

حجم الشمس

نجم

ثقب

في حدث يقع كل 10 آلاف سنة إلى 100 ألف سنة في مجرة بحجم مجرتنا رصد العلماء في وكالة ناسا حدثًا كونيًا  نادرًا.

ووثق مقطع فيديو النجم الذي يبلغ حجمه حجم الشمس وهو يقترب بشدة نحو الثقب الأسود، وهي الظهرة التي تسمى Tidal Disruption

وبفعل الجاذبية الشديدة قام الثقب الأسود بتحطيم هذا النجم في الحدث الذي أطلقت عليه ناسا ASASSN-19bt .

ويبلغ حجم  الثقب  ستة ملايين مرة حجم شمسنا، ويقع في مجرة تسمى 2MASX J07001137-6602251 ، بحسب ناسا. 

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