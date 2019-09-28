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فرنسي يتسلق مبنى فى ألمانيا والشرطة تعتقله

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روبير تسلق العديد من أطول المباني في العالم
روبير تسلق العديد من أطول المباني في العالم

متابعات - أمينة عبد العال

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فرنسا

سوبر مان

اعتقلت الشرطة الألمانية متسلق أبنية وهو معروف باسم "سبايدرمان الفرنسي" بعد تسلقه  مبنى شاهقا في مدينة فرانكفورت الألمانية، و يواجه الآن غرامة نتيجة فعلته.

واستغرق الأمر 20 دقيقة من آلان روبير أو الرجل العنكبوت لتسلق مبنى سكايبر، الذي يبلغ ارتفاعه 153 مترًا في قلب العاصمة المالية لألمانيا في وقت مبكر من صباح السبت.

وعند نزوله من الهيكل الزجاجي اللامع، قابلت الشرطة الألمانية المتسلق البالغ من العمر 57 عاما واصطحبته بعيدًا.

يشار إلى أن روبير سبق له أن تسلق العديد من أطول المباني في العالم، وغالبا كان ذلك من دون الحصول على إذن.


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