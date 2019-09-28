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الاستعلامات: تقديم الدعم للمراسلين الأجانب لأداء تغطيتهم الموضوعية

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هيئة الاستعلامات تصدر بيانا بشأن أحداث الأمس

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الاستعلامات: تقديم الدعم للمراسلين الأجانب لأداء تغطيتهم الموضوعية
الاستعلامات: تقديم الدعم للمراسلين الأجانب لأداء تغطيتهم الموضوعية

متابعات- الدويني فولي

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أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا عن تغطية أحداث الأمس، قالت فيه: قام ممثلو وسائل الإعلام الدولية، خاصة مراسليها المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات في القاهرة، بالتغطية الصحفية المتواصلة منذ صباح الجمعة 27 سبتمبر حتى الساعة السابعة مساءً، ولم ترد أي شكاوى ميدانية سوى واقعة واحدة، حيث تم توقيف مصورين اثنين هما «محمد الشاهد» و«فريد يوسف»، وهما تابعان للقناة الثانية الفرنسية عند مسجد الاستقامة في الجيزة أثناء صلاة الجمعة.
جاء ذلك خلال سؤالهما من قبل قوات الأمن عن تصاريح التصوير الخاصة بهما، واتضح عدم إحضارها رغم حصولهما عليها من الهيئة العامة للاستعلامات، وخلال مدة الاستيقاف التي لم تتجاوز ساعتين، تدخلت خلالهما «الاستعلامات» وأرسلت التصاريح الخاصة بالمصورين، وتم الإفراج عنهما وواصلا عملهما في حرية تامة.
وقام المراسلون الأجانب بأداء عملهم بكل حرية وما زالت تغطيتهم مستمرة. يذكر أن الهيئة العامة للاستعلامات كانت قد تلقت طلبات للتغطية المصورة التليفزيونية والفوتوغرافية، من المؤسسات الصحفية والإعلامية المعتمدة لديها في مصر، عدد 41 مؤسسة، وبلغ إجمالى الصحفيين والمصورين 195 شخصاً، تم منحهم جميعاً – وفق ما هو متبع دولياً – تصاريح للتغطية والتصوير بحرية كاملة في كل الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس.


كما أن هناك نحو 900 صحفي وإعلامي يحملون جميعاً بطاقة الاعتماد الصادرة من الهيئة، ويقومون بالتحرك بحرية كاملة للتغطية غير المصورة في كل أنحاء الجمهورية دون قيد.


بالإضافة إلى ذلك يواصل المراسلون الزائرون تحركاتهم للتغطية بشكل تام. وكان قد تقدم للهيئة خلال اليومين الماضيين 30 مراسلاً زائراً غير معتمدين في مصر يمثلون 15 مؤسسة صحفية وإعلامية أجنبية، بطلبات للحصول على بطاقات وتصاريح صحفية للتغطية اليوم الجمعة، وقد تم استخراج بطاقات صحفية لعدد 15 منهم، كما تم استخراج التصاريح للباقي حتى من تقدم منهم بطلبات يوم الخميس 26 /9 /2019.

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