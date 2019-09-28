إحالة 7 متهمين في «ميكروباص حلوان» للمفتي

28 سبتمبر 2019 - 05:42 م

أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق 7 متهمين من أصل 32 لمفتي الجمهورية، في إطار القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، التي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

وذكرت النيابة العامة في مرافعتها ، أن الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، كما أدينوا بالشروع في قتل مجندين وأعدوا أسلحة نارية والذخائر اللازمة لذلك.

وقالت النيابة العامة، إن المتهمين استهدفوا أفراد الشرطة بكمين الميزان بطريق القاهرة أسيوط الزراعي وشرعوا في قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الأمني لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.