» جينيراسيون يُهدد بتصعيد أزمة مباراة الزمالك لـ«الفيفا»

28 سبتمبر 2019 - 06:04 م

في تطور خطير، هدد رئيس نادي جينيراسيون فوت السنغالي بتصعيد أزمة مباراة فريقه ضد الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حال عدم إقامة المباراة اليوم السبت علي ملعب “بتروسبورت” كما كان مقررًا لها.

وأكد مادي توريه رئيس النادي السنغالي أن فريقه سوف يتوجه بعد قليل، لبتروسبورت لإثبات موقفه من خوض مباراة الزمالك في موعدها المحدد سلفًا، موضحًا أنه لن يسافر إلي الاسكندرية.

وكشف أنه سيقوم بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي إذا لم يقف الاتحاد الإفريقي مع النادي وتطبيق اللائحة التي تطيح بالزمالك خارج البطولة الإفريقية.

ويسافر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو السفر إلى الإسكندرية، اليوم للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي مساء الغد.