اتحاد الكرة يرفض طلب «تركي آل الشيخ»

28 سبتمبر 2019 - 06:24 م

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، موقف منتخب مصر من مواجهة البرازيل أو الأرجنتين خلال الفترة المقبلة.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس يوك”:” لسوء الحظ هناك ارتباط رسمي للمنتخب المصري في وقت تواجد المنتخب البرازيلي والأرجنتيني في السعودية واعتذروا عن المجيء. بالتوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله”.

وكان تركي آل الشيخ قد وجه الدعوة لمنتخب مصر، لخوض مباراة ودية أمام الارجنتين أو البرازيل في العاصمة السعودية “الرياض”.