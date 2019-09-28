» برشلونة يتخطى خيتافي بهدفين.. ويصعد للمركز الثاني

28 سبتمبر 2019 - 06:28 م

حقق فريق برشلونة فوزًا هامًأ على مضيفه خيتافي، بهدفين دون رد، اليوم السبت في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني، والتي شهدت اليوم أيضا فوز فالنسيا على مضيفه أتلتيك بيلباو 1 / صفر.

وافتتح النجم الأوروجوياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 41 ثم أضاف جونيور فيربو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 49.

ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد المتصدر، وبفارق الأهداف أمام ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد خيتافي عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.