حقيقة قصف إسرائيل لمنزل«عبد الناصر».. ابنته تكشف السر

28 سبتمبر 2019 - 06:43 م

علقت هدى عبد الناصر، ابنة الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، على تعرض منزل والدها لقصف إسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير صحيح.

ونفت ابنة عبدالناصر أن يكون منزل والدها بالقاهرة تحطم من الغارات الإسرائيلية، وقالت: «لم يحدث أن تسببت طائرات الفانتوم فى تحطيم نوافذ بيتنا أو أى بيت فى القاهرة»، بحسب صحيفة «الفجر».

وأكدت أنه عند زيارة عبد الناصر إلى موسكو فى يناير 1970 لم يكن مريضا.

وشددت هدى عبد الناصر، على أن والدها لم يسمح ببناء أى قواعد بحرية أو جوية للاتحاد السوفيتي في مصر.

وأوضحت أنه «عندما طلبوا، بعد زيارة نيكولاي بودجورني لمصر في 22 يونيو 1967، وبعد أسبوعين من الهزيمة وبعد طلبات عبدالناصر من السلاح، زيادة قطع من الأسطول السوفيتي إلى الإسكندرية، ووجد أن طلباتهم تتضمن منشآت قال: هذه قاعدة.. ورفض. وبالتالي لم يكن هناك داع لتواجد قوات سوفيتية لحماية القواعد المزعومة».

وأكملت هدى: «كان عندنا فقط مستشارين سوفيت يدربوا الجيش والطيران والدفاع الجوى على الأسلحة التكنولوجية الحديثة».