  • السبت 28 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:56 م
بحث متقدم
هدى عبد الناصر

حقيقة قصف إسرائيل لمنزل«عبد الناصر».. ابنته تكشف السر

ال الشيخ

اتحاد الكرة يرفض طلب «تركي آل الشيخ»

سد النهضة

«شكري»: مياه النيل مسألة حياة ووجود لمصر

أرشيفبة

إحالة 7 متهمين في «ميكروباص حلوان» للمفتي

مهاتير

مهاتير محمد يتحدى إسرائيل ويهاجمها بسبب المسلمين

العلم الكويتي

الكويت ترفع علمها لأول مرة منذ 1920

الأمم المتحدة

شاهد لأول مرة.. زغاريد داخل قاعة الأمم المتحدة

جانب من تشييع جثامين الشهداء

مشاهد مبكية من تشييع جثامين شهداء كمين التفاحة

عبد الناصر

تكفير قيادي إخواني بسبب ترحمه على «عبدالناصر»

فينالدوم

ليفربول «صلاح» يفلت من فخ شيفلد بهدف «فينالدوم»

تشيلسي يهزم برايتون 0/2.. وتوتنهام يتخطى ساوثهامبتون

الرياضة

تشيلسي
تشيلسي

أمير سعد

تشيلسي

المصريون

توتنهام

برايتون

فاز فريق تشيلسي على برايتون بهدفين دون رد، في أول انتصار للبلوز على ملعبه "ستامفورد بريدج" في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من البريميرليج.

اهداف تشيلسي ضد برايتون

سجل ثنائية تشيلسي كل من جورجينو في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، وويليان في الدقيقة 76 فى كرة من ناحية اليمين اخترق وسددها قوية في الزاوية القريبة من الحارس.

بهذه النتيجة يرفع البلوز رصيده من النقاط إلى 11 نقطة فى المركز السادس، بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة السادسة.

اهداف توتنهام ضد ساوثهامبتون

وفى مباراة أخرى، نجح فريق توتنهام في تحقيق فوز هام للغاية أمام ساوثهامبتون، بهدفين مقابل هدف، وتقدم فريق توتنهام في الدقيقة الـ24، عن طريق اللاعب ندومبيلي، وقبل نهاية الشوط الأول تعادل اللاعب داني إينجز، في الدقيقة الـ38، بخطأ فادح من الحارس هوجو لوريس.

وفي الدقيقة الـ43 من نفس الشوط نجح اللاعب هاري كين، تسجيل الهدف الثاني بأسيست من اللاعب إيركسن.

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده من النقاط إلى 11 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع تشيلسي.

وجاءت بقية النتائج كالتالي ..

بورنموث 2-2 وست هام يونايتد

أستون فيلا 2-2 بيرنلي

كريستال بالاس 2-0 نورويتش سيتي

توتنهام 2-1 ساوثهامبتون

وولفرهامبتون 2-0 واتفورد

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كنز في منزلكم.. مرح وتنمية مهارات مع أغاني Kids Learning Toys
» بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون
» التحقيق مع رئيس الوزراء البريطانى في تهم فساد
» تشيلسي يهزم برايتون 0/2.. وتوتنهام يتخطى ساوثهامبتون
» لوحة سيارة بـ36 ألف دولار بالإمارات
» برشلونة يتخطى خيتافي بهدفين.. ويصعد للمركز الثاني
» وزير الأوقاف يزور شيخ الأزهر بعد خضوعه لعملية جراحية
» ليفربول «صلاح» يفلت من فخ شيفلد بهدف «فينالدوم»
» الكويت ترفع علمها لأول مرة منذ 1920
» جينيراسيون يُهدد بتصعيد أزمة مباراة الزمالك لـ«الفيفا»
» تكفير قيادي إخواني بسبب ترحمه على «عبدالناصر»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:19 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية