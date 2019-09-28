» كنز في منزلكم.. مرح وتنمية مهارات مع أغاني Kids Learning Toys

28 سبتمبر 2019 - 06:53 م

أثبتت التجارب العلمية أن أغاني الأطفال من الأشياء التي تساعد على تنمية مهارات الأطفال ووفقًا لعلم نفس النمو تعمل الأغنية على استثارة فضول الأطفال، وتخلق لديهم الرغبة في دراسة موضوع بعينه، بل إن آخر الأبحاث أثبتت أن الغناء للأطفال يعزز من تعلم الأطفال، لا سيما في مرحلة الروضة، وهي فترة ما قبل المدرسة، وبناءً على كل تلك الدراسات والأبحاث ونتائجها، نجد الكثير من المهتمين بتقديم محتوى طفولي يعتمون في المواد المُقدمة للأطفال على نتائج تلك الدراسات.

ولما كانت السوشيال ميديا باب كبير جدًا مفتوح على مصراعيه للجميع حول العالم، لا سيما لهؤلاء الأشخاص الذين يعملون في مجال تقديم المحتوى الترفيهي والتعليمي للأطفال، وكان اليوتيوب واحدًا من أهم تلك المنصات المميزة التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال من خلال مجموعة من القنوات التي تقدم للأطفال أغاني مميزة لتنمية مهاراتهم، على رأس تلك المنصات قناة Kids Learning Toys بنسختيها العربية والأمريكية.

أغاني مميزة على قناة Kids Learning Toys

بعد البحث والتدقيق في قناة Kids Learning Toys المُعربة يمكننا أن نخبركم من خلال هذا المقال عن الأغاني المميزة في هذه القناة والتي تجدها تعمل على ترفيه الأطفال وتعليمهم في آن واحد، ومن أفضل مقاطع الفيديو التي تم نشرها على قناة Kids Learning Toys والتي تحتوي على أغاني أطفال مميزة هو المقطع المعنون بـ"قصة جوني الأباء والأمهات".

اغنية جونى yes بابا

أغنية جوني yes بابا مختلفة ومميزة لأنها تخاطب الأباء قبل الأطفال فتعتمد الأغنية على فكرة أن الأب والأم يحاولون شراء أطعمة وحلويات يختلسون لحظات أثناء تواجده مع أطفالهم ليأكلون من هذه الأطعمة بالتناوب، وتارة يكتشف الأب ما فعلته الأم والعكس، إلى أن يكتف الطفلين أن والديهما قاموا بشراء بيتزا وقرروا أن يأكلوها سويًا دون الأطفال، وذلك بعد ذهابهم إلى النوم، ولكن الأقدار وذكاء الأطفال وفطنتهم تقودهم إلى الاستيقاظ من النوم ويكتشفوا ما فعل الأب والأم، الأمر الذي يجعل الأب والأم يستسلموا للأمر وشاركوا الأطفال معهم في تناول البيتزا.

ما الذي تريد أغنية جوني yes بابا تعليمه

تبعث أغنية جوني yes بابا رسالة إلى الآباء والأمهات ألا يحاولون خداع أطفالهم، وذلك لأن الأطفال يكونوا أذكى بكثير من حيل الكبار الأمر الذي يجعلهم يكتشفون تلك الحيل ويكون شكل وموقف الآباء والأمهات حينها صعب.

وتبعث الأغنية رسالة إلى الآباء والأمهات بأن يتحلوا بالصراحة لأنها صفة محمودة، والتي سوف تنتقل إلى أبنائهم بالطبع من خلال التعامل، لتكون صفة مكتسبة محمودة بالنسبة لهم، كما أن الرسالة الأكبر والتي من الممكن أن تبدو خفية تلك التي تتمثل في أنه يجب على كل أب وأم أن يحرصوا على أفعالهم وتصرفاتهم عند التعامل مع الأطفال، ليس فقط لأنهم أذكى منهم بل لأن الأطفال يتخذون الأب والأم قدوة في كل الأفعال والتصرفات.

مرح وفرح في أغاني قناة Kids Learning Toys

تستطيع أن تشتم رائحة المرح والفرح والبهجة والسرور بمجرد دخولك على قناة Kids Learning Toys لما فيها من أغاني بألحان جميلة ومعاني كلمات رائعة تمكن الأطفال من التطور والتقدم والنمو بشكل أكبر، وفقًا لما أثبتته الدراسات العلمية الحديثة، الحقيقة أن الموسيقى المُختارة الأغاني قناة Kids Learning Toys موسيقى خفيفة على الأذن من السهل أن يظل اللحن عالق في آذان الأطفال، لا سيما الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، وتجدها تبعث في نفوسهم الفرحة، وتجعلهم يرقصون على ألحانها بمجرد الاستماع إليها، وتصبح هي المفضلة بالنسبة لهم.

ما فائدة أغاني قناة Kids Learning Toys

الحقيقة إننا يمُمكننا أن نخبركم أنكم أمام كنز من كنوز الفن الطفولي، لأنها عند صناعتها كان هناك أهداف يسعى القائمين على القناة الوصول إليها، وهي خقًا كنز لأن تلك الأغاني سوف تقدم لأطفالكم الكثير والكثير من الأشياء الإيجابية، دعونا نتكلم بشكل عام عن التطورات يمكن أن تحدثها أغاني قناة Kids Learning Toys في أطفالكم، والتي تتمثل في الآتي:

تساعد أغاني قناة Kids Learning Toys على إيقاظ حس الجمال لدى أطفالكم.

تنمي مشاعرهم وتغذيها، وترفه عنهم وعن نفوسهم.

تُشعر أطفالكم بأمان ومتعة كبيرة جدًا.

تمد الطفل بثقة كبيرة في الاستماع إلى صوته بفرح وسعادة.

تساعد على تنمية خياله، نظرًا لما فيها من مشاهد مصورة معبرة.

تنمي لديه قدرات الإصغاء.

كما أنها تعمل على تنمية الحس الاجتماعي لديه.

تنمي لديه التركيز والحفظ والفهم والاستيعاب.

كما أنها تنمي لديه القدرات اللغوية بشكل كبير لما فيها من الكلمات التي معاني مختلفة.

تساعد الأطفال على التعبير عما يشعرون به وعن المواقف التي يتعرضون لها في المُجتمع.

ترسخ لديهم مجموعة من القيم والمبادئ والأخلاق المحمودة.

تخلق لديهم حس فني، يمكنهم من استخدام الموسيقى كوسيلة للتعبير.