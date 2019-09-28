رسالة الصربي «ميتشو» لفريق جينيراسيون السنغالي

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المصريون

الزمالك

ميتشو

علق الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على أزمة ملعب مواجهة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.

 وقال الصربى ميتشو على الأزمة: "لا يمتلك الزمالك أي ملعب باستثناء ملعب النادي، لذا فمن غير المنطقي أن تلومونا بسهولة على شىء لا نستطيع السيطرة عليه، نحترم خصومنا وليس لدينا مشاكل فأخرجونا من دائرة اللوم".

يذكر أن بعثة جينيراسيون فوت السنغالى رفضت التحرك، صباح اليوم السبت، إلى برج العرب، لخوض مباراة الزمالك المحدد لها غداً، الأحد، وكشف مصدر مطلع فى بعثة جينيراسيون فوت بتمسك الفريق السنغالى بخوض اللقاء اليوم فى استاد بتروسبورت، فى إطار تمسكهم بخطاب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الذى وصل إليهم قبل 10 أيام من موعد المباراة بأنها ستقام اليوم فى بتروسبورت قبل أن يتم تأجيلها إلى غداً الأحد ونقلها إلى برج العرب.

 كان مسئولو الزمالك قد أرسلوا أتوبيسًا اليوم إلى بعثة جينيراسيون فوت فى فندق الإقامة فى مدينة نصر، للتحرك إلى الإسكندرية، ولكن وفقاً لمصدر بالبعثة أكد أنهم سيتوجهون اليوم إلى بتروسبورت وليس برج العرب لخوض اللقاء فى موعده السابق قبل تعديله وإثبات موقف حال عدم حضور فريق الزمالك.


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