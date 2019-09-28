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المقاولون العرب يتعادل إيجابيًا مع سموحة

الرياضة

المقاولون العرب
المقاولون العرب

أمير سعد

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المصريون

سموحة

المقاولون العرب

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة لقاء المقاولون العرب مع سموحة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

افتتح محمود عزت التسجيل لسموحة في الدقيقة 31، وأحرز طاهر محمد طاهر هدف التعادل للمقاولون من ركلة جزاء قبل انتهاء الشوط الأول بلحظات.

وفي الشوط الثاني استطاع حسام حسن لاعب سموحة في احراز هدف التقدم مرة أخري لفريقه في الدقيقة 79، وفي الدقيقة 90 استطاع التونسي سيف الدين الجزيري تسجيل هدف التعادل للمقاولون لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2 .

وبهذة النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب جدول المسابقة مؤقتا، بيما وصل رصيد سموحة إلى نقطة وحيدة في المركز الـ13.


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