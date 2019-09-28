غرق قارب يحمل أكثر من 50 شخصا قبالة السواحل الليبية

28 سبتمبر 2019 - 10:00 م

أعلنت الأمم المتحدة، السبت، غرق 50 شخصا كانوا على متن قارب قبالة السواحل الليبية.



جاء ذلك في تغريدة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا.

وقالت المفوضية إن "قاربا يحمل أكثر من 50 شخصا غرق قبالة سواحل ليبيا، وفرق الإنقاذ في طريقها".

وأضافت أن "المفوضية وشركاءها على استعداد لتقديم المساعدة الطبية والإنسانية فور إنزال الركاب".

ولم يتضح على الفور مصير ركاب القارب.

وتعد ليبيا مركزا للمهاجرين الذين يحاول الكثير منهم الوصول إلى أوروبا في سفن غير صالحة للإبحار.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي عام 2011.