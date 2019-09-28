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رئيس الوزراء السوداني يبدأ الأحد زيارة رسمية إلى فرنسا

عرب وعالم

حمدوك
حمدوك

المصريون ووكالات

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يبدأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس، قادما إليها من الولايات المتحدة، بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وقالت مصادر موثوقة بمجلس الوزارء السوداني، للأناضول، إن "حمدوك، سيلتقي الإثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيشارك في مراسم تتشيع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك".
والأسبوع الماضي، تأجلت زيارة رئيس الوزراء السوداني، إلى باريس بطلب من الحكومة الفرنسية، وكانت الترتيبات أن يصلها قادما من القاهرة، قبل التوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس/آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019) في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. -

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