» الحوثيون: حصار فصيل عسكري سعودي و3 ألوية وأسر آلاف

قالت جماعة "الحوثي" اليمنية، السبت، إنها نفذت عملية عسكرية كبيرة داخل الأراضي السعودية، أسفرت عن حصار فصيل عسكري سعودي وأسر آلاف.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات الحوثي يحيى سريع، بحسب ما نقلته فضائية المسيرة (التابعة الجماعة) على تويتر.
وفيما لم يصدر رد سعودي حتى الساعة 20.00 تغ، نقلت قناة العربية شبه الرسمية عن المحلل العسكري السعودي عبد الله القحطاني قوله إن "جماعة الحوثي تحاول أن تأتي في هذا التوقيت المهم جدًا وتقول لمقاتليها إنهم يحرزون هذه الانتصارات، وهذا غير حقيقي أو منطقي".
وعن العملية التي تحدث عنها الحوثيون، أضاف: "هذه العملية أصبح لها أكثر من شهر وتمت داخل الأرض اليمنية، بعمق 45 كم في محور كتاف، والحقيقة التي جرت هي أن الحوثي قام بعملية التفاف كبيرة محاولا السيطرة على مجموعة ألوية وقوات يمنية من الشرعية (الحكومة اليمنية) وأفشلها التحالف العربي والجيش اليمني".