» الحوثيون: حصار فصيل عسكري سعودي و3 ألوية وأسر آلاف

28 سبتمبر 2019 - 11:00 م

قالت جماعة "الحوثي" اليمنية، السبت، إنها نفذت عملية عسكرية كبيرة داخل الأراضي السعودية، أسفرت عن حصار فصيل عسكري سعودي وأسر آلاف.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات الحوثي يحيى سريع، بحسب ما نقلته فضائية المسيرة (التابعة الجماعة) على تويتر.

وفيما لم يصدر رد سعودي حتى الساعة 20.00 تغ، نقلت قناة العربية شبه الرسمية عن المحلل العسكري السعودي عبد الله القحطاني قوله إن "جماعة الحوثي تحاول أن تأتي في هذا التوقيت المهم جدًا وتقول لمقاتليها إنهم يحرزون هذه الانتصارات، وهذا غير حقيقي أو منطقي".

وعن العملية التي تحدث عنها الحوثيون، أضاف: "هذه العملية أصبح لها أكثر من شهر وتمت داخل الأرض اليمنية، بعمق 45 كم في محور كتاف، والحقيقة التي جرت هي أن الحوثي قام بعملية التفاف كبيرة محاولا السيطرة على مجموعة ألوية وقوات يمنية من الشرعية (الحكومة اليمنية) وأفشلها التحالف العربي والجيش اليمني".

وتابع "قام التحالف بعملية إسناد ناجحة جدًا أفضت إلى إبادة الالتفاف الحوثي وكسر الهجوم".

وفي وقت سابق السبت، أعلن سريع إطلاق عملية "نصر من الله" العسكرية الواسعة في محور نجران (جنوبي المملكة)، مشيرًا أنها استمرت عدة شهور.

ولم يفصح المتحدث الحوثي عن موعد بدء العملية أو نهايتها، غير أنه أشار إلى الإعلان خلال الأيام القادمة عن المزيد من نتائجها وتفاصيلها.

وقال إن "العملية هي أكبر عملية استدراج لقوات التحالف (العربي) منذ بدء العدوان واستمرت لأشهر عدة".

وأشار إلى "سقوط 3 ألوية عسكرية من قوات التحالف بالكامل واغتنام مئات الآليات والمدرعات خلال العملية بمحور نجران".

وذكر أن "آلاف سقطوا في الأسر بينهم أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي خلال العملية".

وأضاف أن القوات الحوثية "أطبقت الحصار على 3 ألوية من المخدوعين (في إشارة إلى قوات التحالف) وفصيل كامل من الجيش السعودي".

وتحدث عن أنه تم "تدمير وأسر القوات المحاصرة بالكامل، وتحرير مئات الكيلومترات طولًا وعرضًا خلال العملية النوعية في محور نجران".

وعادةً ما تقول الرياض إن الحوثيون يدعون عمليات ونجاحات غير حقيقية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.