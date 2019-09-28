للأسبوع الـ46.. "السترات الصفراء" تتظاهر في شوارع فرنسا

28 سبتمبر 2019 - 11:22 م

تظاهر مئات من حركة "السترات الصفراء"، السبت، في عدد من المدن الفرنسية؛ احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.



وتعد مظاهرة السبت، مظاهرة الأسبوع الـ 46 لمحتجي السترات الصفراء.

ففي العاصمة باريس، شهدت العديد من شوارع المدينة احتجاجات ضد ماكرون، وسط إجراءات أمنية واسعة.



وفي مدينة تولوز، وقعت مشادات بين المحتجين ورجال الشرطة، بعد أن أقدم المتظاهرون على حرق شمسية كبيرة على مبنى إحدى المطاعم في ميدان كابتال بالمدينة.

واستخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع، وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وأوقفت خمسة منهم.

ويواصل أصحاب السترات الصفراء احتجاجاتهم منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.