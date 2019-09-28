"اتصالات النواب" تكشف عقوبة فيديوهات التحريض.. لن تصدق

28 سبتمبر 2019 - 10:40 م

قال أحمد البدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن أي دولة من حقها الدفاع على الأمن القومي الخاص بها، ونعمل على مشروعات قوانين متعلقة بالسوشيال ميديا وذلك بسبب التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.



وأضاف أحمد البدوي - في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"- قائلا: "انتهينا من قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ويضم القانون 49 مادة"، مضيفا: "منفذي مقاطع الفيديو التي تبث الفتن وتحرض على العنف والقتل العقوبة فيها رادعة تصل إلى السجن المؤبد وإذا حدث ضرر قد تصل إلى الإعدام".



وتابع: "يجب مواجهة الفيديوهات التي تبث الفتن وتحرض على القتل ومروجي الفيديو يتم معاقبتهم، وكل فيديوهات قنوات الإرهاب عقوبتها تصل إلى الإعدام".

