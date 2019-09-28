ياسر رزق: مصر لا تزال فى مرحلة انتقالية

28 سبتمبر 2019 - 11:40 م

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن مصر حتى هذه اللحظة ما تزال في مرحلة انتقالية على المستوى السياسي والاقتصادي.



وأضاف خلال برنامج حضرة المواطن، على قناة القاهرة والناس، أن مصر كانت في حالة انهيار بعد ما تسلم الإخوان السلطة، مشيرا إلى أن أهم مرحلة في الإصلاح الاقتصادي المصري كانت تحرير سعر الصرف.

