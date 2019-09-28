"المواطن يشعر بتحسن الأحوال الاقتصادية في هذا التوقيت"

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الكاتب الصحفي ياسر رزق
الكاتب الصحفي ياسر رزق

المصريون ـ متابعات

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قال الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن مصر تعمل الآن على العديد من المشروعات القومية العملاقة؛ منها 2 مليون متر لإنشاء الصوب الزجاجية بالإضافة إلى إنشاء العديد من مزارع الأسماك، وغيرها العديد من المشروعات في شتى المجالات.
وأضاف خلال برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "القاهرة والناس"، أن المواطن المصري سيشعر بالتحسن فى الأحوال الاقتصادية بدءا من منتصف 2020.
وأشار «رزق»، إلى أن أصحاب المصالح هم من يستشعرون بالضيق من دخول الجيش المصري فى المشروعات القومية، مؤكدا على أن هناك قوى إقليمية منافسة لمصر مثل إسرائيل وإيران وتركيا وقطر لا تريد القوة للجيش المصري أو أن تصبح صلته قوية بشعبه، لأنه يحول بين دخول الأطماع الإيرانية فى باب المندب وزيادة نفوذهم بالمنطقة.

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