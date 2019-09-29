خبير اقتصادي: "الدولار كان سيصل لـ40 جنيهًا لولا هذا الأمر"

29 سبتمبر 2019 - 12:20 ص

أكد محسن عادل، خبير الاستثمار والاقتصاد، إن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة «التي لديها دستور مستقر وبرلمان قائم، على عكس دول أخرى لديها استقرار اقتصادي مع افتقادها للاستقرار السياسي».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، السبت: «البعض يسأل عن فائدة العاصمة الإدارية، ولا يعلم أن حجم الزيادة السكانية لمحافظة القاهرة فقط 750 ألف نسمة سنويا، وهذا يؤدي إلى تآكل دور الخدمات والمرافق، مع زيادة الازدحام»، متابعا: «كل توسع في المدن يساوي نشاط اقتصادي».

