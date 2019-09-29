السعودية تؤكد تضامنها مع مصر في حربها على الإرهاب

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عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن تأييد المملكة للجهود التي تبذلها مصر في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية في شمال سيناء.
وأكد المصدر، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «واس»، تضامن المملكة التام ومؤازرتها لمصر في حربها على الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، الجمعة، استشهاد ضابط و9 جنود خلال مواجهات مع الجماعات الإرهابية في شمال سيناء.

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