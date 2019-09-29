» تعليق ناري لـ"أديب" على جنازات شهداء كمين التفاحة

29 سبتمبر 2019 - 01:52 ص

عرض الإعلامي عمرو أديب، مشاهدا من جنازات شهداء كمين بئر عبد في عدد من المحافظات اليوم، معقبا: "هى دي المظاهرات اللي بجد، تيجي الجزيرة تصور، وتنقل، هما دول المصريين، اللي طافحين الكوتة، هما دول الجيش المصري".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن الأم التي تفقد نجلها لا تعوضه بمليارات الدنيا، مضيفا: "هنقول إيه للشهداء عند ربنا.. دمكم راح هدر، أصل إحنا كنا بنتفرج على محمد علي"، منوها بأنه كان يمكن لأحد أن يستغل مظاهرة ويقول كلمة ما، ولكن لم يحدث.

