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تعليق ناري لـ"أديب" على جنازات شهداء كمين التفاحة

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عمرو أديب
عمرو أديب

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عرض الإعلامي عمرو أديب، مشاهدا من جنازات شهداء كمين بئر عبد في عدد من المحافظات اليوم، معقبا: "هى دي المظاهرات اللي بجد، تيجي الجزيرة تصور، وتنقل، هما دول المصريين، اللي طافحين الكوتة، هما دول الجيش المصري".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن الأم التي تفقد نجلها لا تعوضه بمليارات الدنيا، مضيفا: "هنقول إيه للشهداء عند ربنا.. دمكم راح هدر، أصل إحنا كنا بنتفرج على محمد علي"، منوها بأنه كان يمكن لأحد أن يستغل مظاهرة ويقول كلمة ما، ولكن لم يحدث.
وأضاف أن كل السفارات الأجنبية أرسلت إلى دولها تؤكد لهم أنه لم يحدث شيء في مصر أمس، متسائلا: "ما العلاقة بين من نفذوا الهجوم الإرهابي على كمين التفاحة، وبين من دعوا إلى المظاهرات ضد الدولة أمس"، معقبا: "لو قلت مفيش، يبقا أنت ضرير القلب.. هما بيكرهوا الجيش.. هما بيكرهوا الدولة.. هما عايزنها جماعة"، مؤكدا أن كل الإسلام السياسي ولائهم ليس للدول، بأن الإخوان كانوا يستهدفون تقسيم الجيش المصري، وأخونته.


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