نجم الأهلي: مرتضى منصور أنضف من ناس كتير وبيتعامل بشياكة

29 سبتمبر 2019 - 06:57 ص

أشاد مصطفى يونس - نجم الأهلي السابق - بمرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - قائلا إنه أفضل من العديد من الناس الذين يظهرون.



وقال "يونس" في مداخلة مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة "صدى البلد" : "أقسم بالله مرتضى منصور أفضل من ناس كتير جدا جدا .. متخافش من اللي يزعق ويتكلم لأن دا راجل واضح .. خاف من الثعبان والحية".



وأضاف: "كنت بشتغل في قناة المحور ولما جم عملوا برنامج (الزمالك اليوم) كلمت مرتضى منصور وقولتله (أنت قعدتني في البيت) .. قالي (طب تعالى اشتغل معانا في قناة الزمالك) .. شوف الشياكة بتاعت الراجل .. فوافقت وهعمل برنامج اسمه (الرأي الآخر)".



