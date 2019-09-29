  • الأحد 29 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:42 ص
بحث متقدم
الفغم

توفي أمس .. معلومات لا تعرفها عن الحارس الشخصي للملك سلمان

الإعلامية الكويتية فجر السعيد

صورة صادمة لـ"فجر السعيد" داخل المستشفى: هذا الشخص رفع معنوياتي

مرتضى منصور

نجم الأهلي: مرتضى منصور أنضف من ناس كتير وبيتعامل بشياكة

الفغم

هذا هو السبب الحقيقي لوفاة الحارس الشخصي الملك سلمان

طه إسماعيل

غرامة ضخمة على نجم الأهلي بعد تسببه في استقالة طه إسماعيل

المقاول الهارب محمد علي

المصريون يسخرون من "المقاول الهارب" والإخوان بهذه الطريقة

الدولار

خبير اقتصادي: "الدولار كان سيصل لـ40 جنيهًا لولا هذا الأمر"

عمرو أديب

عمرو أديب يوجه رسالة نارية للإخوان.. هذا ما قاله

وزير الإسكان

وزير الإسكان يزف بشرى سارة لمواطنين بشأن هذا الأمر

الكاتب الصحفي ياسر رزق

"المواطن يشعر بتحسن الأحوال الاقتصادية في هذا التوقيت"

توفي أمس .. معلومات لا تعرفها عن الحارس الشخصي للملك سلمان

عرب وعالم

الفغم
الفغم

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

معلومات لا تعرفها عن «التأشيرة السياحية» بالسعودية

#

تصريحات مهمة للملك سلمان عن اقتصاد السعودية

#

معلومات لا يعرفها المصريون عن «محمد نجيب»

#

5 معلومات لا تعرفها عن "استيكر" المرور الجديد

الملك سلمان

عبد العزيز الفغم

أوردت صحيفة الرياض السعودية نبأ قصير عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" كشفت فيه أسباب وفاة اللواء عبد العزيز الفغم الذي كان حارسا شخصيا للملك سلمان.

وقالت الصحيفة في النبأ القصير: "مقتل اللواء #عبدالعزيز_الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في #جدة".

وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أفادت بوفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصى لخادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان، حيث نُقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

وفيما يلي بعض الملعومات عن الراحل:

- تخرج من الكلية العسكرية للملك خالد ، ثم انتقل للحرس الوطني

- انتقل الفغم بعد ذلك للخدمة في الحرس الملكي وعين حارسا شخصيا للملك الراحل عبدالله

- حصل على لقب "أفضل حارس في العالم" من إحدى المنظمات الدولية

- كتب قصيدة رثاء مبكية عقب وفاة الملك عبدالله وانتشرت حينها بشكل كبير

- أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا في 2017 بترقيته من رتبة عميد إلى رتبة لواء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مصطفى يونس: هذا اللاعب "مش هيكمل" في الأهلي مع أنه أحسن من أبو تريكة
» مرتضى: بحذرك يا "خطيب" من اللي حصل امبارح
» "هتقابلي ربنا ازاي بالفستان دا؟".. هكذا أجابت فنانة شهيرة
» تعليق ناري لـ"أديب" على جنازات شهداء كمين التفاحة
» «شكري»: مياه النيل مسألة حياة ووجود لمصر
» مشاهد مبكية من تشييع جثامين شهداء كمين التفاحة
» حقيقة قصف إسرائيل لمنزل«عبد الناصر».. ابنته تكشف السر
» اتحاد الكرة يرفض طلب «تركي آل الشيخ»
» السعودية تفاجئ الجميع وتصدر بيانًا هامًا وعاجلًا
» «ترامب» يقيم علاقة جنسية مع ممثلة شهيرة
» الحوثيون: حصار فصيل عسكري سعودي و3 ألوية وأسر آلاف

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية