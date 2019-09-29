» مرتضى: مالك باريس سان جيرمان يحارب الزمالك بهذه الطريقة

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شن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - هجوما شرسا على القطري ناصر الخليفي - مالك نادي باريس سان جيرمان - بعد أزمة الزمالك مع نادي جينيراسيون السنغالي.

وقال "منصور" في مداخلة هاتفية مع برناج "الزمالك اليوم" : "أزمتنا مع جينراسيون السنغالي سببها ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان .. حيث أن الكثير من لاعبي السنغال يسافرون فرنسا ويتقاضون الأموال منه .. ".

وأضاف: "أما بخصوص المحضر الذي حرره رئيس بعثة الفريق السنغالي فكان بمعرفة محامي ممدوح عباس ".

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