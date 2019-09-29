«أبو الغيط»: السيسي صادق وأمين.. ومصر لن تكرر هذه التجربة

29 سبتمبر 2019 - 10:31 ص

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معربًا عن ثقته بأن بلاده ستبقى مستقرة وتحافظ على نموها رغم وجود قوى تسعى لإحداث الفوضى فيها.

ووصف أبو الغيط في تصريحات صحفية أدلى بها من نيويورك السيسي بأنه "رئيس جاد وصادق وأمين ويسعى لخدمة المجتمع المصري وتحقيق تنمية شاملة"، مشددًا على أن مصر لن تسمح بتكرار التجربة "المأساوية" التي مرت بها بين عامي 2011 و2013، معربًا عن وقوف العالم العربي إلى جانب مصر في قضية سد النهضة.

وتطرق أبو الغيط، إلى طيف من الملفات الإقليمية الأكثر إلحاحا، بما فيها الشأن السوري، حيث رحب بتشكيل اللجنة الدستورية وحث روسيا على تشجيع كل الأطراف فيها على التوصل إلى حل سياسي، مع التأكيد على ضرورة توقف القوى الخارجية عن "التغلغل" في الشأن السوري.

وأشار أبو الغيط، إلى الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية الذي تنسبه بعض الأطراف إلى إيران، مشيرًا إلى أن الخبراء الذين يقومون حاليًا بالبحث وتقصي الحقائق في المملكة سيطلعون مجلس الأمن الدولي على استنتاجاتهم.