  • الأحد 29 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:39 م
بحث متقدم
الحارس الشخصي للملك سلمان

تويتر ينعى "الفغم" بهذه الكلمات

لقاء ترامب ومسئولين روس

أسرار صادمة عن لقاء ترامب ومسئولين روس

الحارس الشخصي

"حارس الملك سلمان" .. اللواء الذي أبكى السعوديين

صورة من الفيديو

هنا يعيش قادة الإخوان بالخارج

صورة من الحادث

تنشر لأول مرة.. معلومات جديدة بشأن منفذ تفجير الأورام

شيراك والحريري

الحريري مودعًا شيراك: "كان بمثابة أخ لأبي"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بعد وفاة حارسه الشخصي

أبو الغيط

«أبو الغيط»: السيسي صادق وأمين.. ومصر لن تكرر هذه التجربة

الطفلة جنة

مفاجآت مدوية تقلب موازين القضية بواقعة الطفلة "جنة"

القذافي

سيف القذافي : " من يعيد لي أبي"

احذر الغسالة بها بكتيريا قاتلة

الصفحة الأخيرة

الغسالة
الغسالة

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

طالبة صفر الثانوية تعود من جديد في المنيا

#

التموين تناشد مزارعى القمح بهذا الأمر

ضاحي خلفان

محمد على

تسهيلات بنكية

فشل المشاريع

حذر باحثون من نوع جديد من البكتيريا بعد أن واجه عاملون في مستشفى ألماني لغزًا محيرًا، عندما استمرت بكتيريا مقاومة لعدة أنواع من الأدوية في الظهور على جلد الأطفال الخدج في وحدة العناية المركزة، إلى أن تمكنوا أخيرًا من حل المعضلة والتوصل إلى مصدر البكتيريا، والذي شكل صدمة للجميع.

وكانت اختبارات التلوث في الحاضنات، وكذلك بين العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لامسوا الأطفال، قد جاءت كلها سلبية، أي أن أيًا منهم لم يكن مصدر البكتيريا.

لكن الاختبارات كشفت أن بكتيريا تعرف بـ"Klebsiella oxytoca "، بقيت تظهر على جلد الأطفال. وهذه البكتيريا تشتهر بالعدوى المكتسبة من المستشفيات مثل الالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية وعدوى الأنسجة الرخوة ونوع من التسمم بالدم الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى صدمة الإنتان.

وأوضح تقرير نشرته الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، الجمعة، أن الأطباء بدأوا يشكون في أن تكون ملابس الأطفال هي مصدر البكتيريا، لذا قاموا باختبار الجوارب والقبعات المحبوكة التي أُعطيت للأطفال لإبقائهم دافئين، ليكتشفوا أنها المصدر بالفعل.

وبالعودة إلى غرفة الغسيل، وجدوا أن المستشفى يستخدم غسالة ملابس موفرة للطاقة، كتلك الموجودة في المنازل، وليس النوع الصناعي الذي يغسل في درجات حرارة عالية بالمطهرات، وهو النوع الذي تستخدمه المستشفيات.

وتم رصد البكتيريا في درج المنظفات، وعلى ختم الباب المطاطي في الغسالة المنزلية، بالإضافة إلى حوضين للغسيل في الغرفة.

وبعد أن تمت إزالة الآلة من المستشفى، توقفت العدوى أخيرا، ولحسن الحظ لم يتعرض أي من الأطفال للبكتيريا لوقت طويل ولم يصابوا بأمراض، لكن القضية كشفت خطرا محتملا مع "الغسيل المنزلي".

إذا لم يكن في المنزل أي مرضى، فهذا يعني أنه لا يوجد خطر، كون جسم الإنسان "معتاد" على البكتيريا المحيطة به، إلا أن الوضع يختلف تماما إذا كان الشخص أو أحد المقيمين معه مصاب بالمرض.

في هذه الحالة، يجب رفع الحرارة في مجفف الملابس، ولمدة نصف ساعة على الأقل، فالتجفيف بالأجهزة الموفرة للطاقة لن يقتل الجراثيم.

وإذا لم تتمكن من تجفيف ملابسك بدرجة حرارة عالية، فقم بتعريضها لضوء الشمس المباشر ووضعها في الهواء الطلق، حيث تحتوي الشمس على بعض خصائص التعقيم، وفق ما يقول الخبراء.

تأكد أيضا من تنظيف الغسالة بعد غسل الملابس أو المناشف، لأن الجراثيم ستبقى في حوض الغسالة بعد انتهائك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق غير متوقع من نجل أنغام على صورتها مع زوجها
» قصة صورة.. «الطفلة الباكية» على الحدود
» التفاؤل يمنع الإصابة بهذه الأمراض
» احذر الغسالة بها بكتيريا قاتلة
» قلبك بأمان مع هذه الأطعمة
» مفاجأة.. اختبار يكشف عن 20 نوعًا من السرطان
» تعليق ناري من فنانة شهيرة على انتقاد الجمهور لفساتين الفنانات
» مرتضى: مالك باريس سان جيرمان يحارب الزمالك بهذه الطريقة
» مصطفى يونس: هذا اللاعب "مش هيكمل" في الأهلي مع أنه أحسن من أبو تريكة
» مرتضى: بحذرك يا "خطيب" من اللي حصل امبارح
» "هتقابلي ربنا ازاي بالفستان دا؟".. هكذا أجابت فنانة شهيرة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:15 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية