هنا يعيش قادة الإخوان بالخارج

29 سبتمبر 2019 - 11:14 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي تقريرًا يرصد الأماكن التي يعيش بها قادة الجماعة، وإعلامييهم، في الخارج بينما يزجون بالقواعد الشعبية التابعة لهم هنا في المظاهرات والأعمال التخريبية، بحسب ما جاء بالتقرير.



وكشف التقرير المعروض ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه ، على قناة "أون إي" الفضائية، أن محمود حسين، الأمين العام لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، يعيش في تجمع سكني فاخر بمنطقة كوجانية، بينما يعيش الإعلامي محمد ناصر علي، المذيع بقناة مكملين الفضائية، في مجمع جوتلشي بارك السكني.



وأوضح أن أسامة سليمان، وهو قيادي إخواني ومحافظ البحيرة الأسبق، يعيش في مجمع جوتلشي بارك السكني، منوها أن جمال عبد الستار، مسئول إدارة لجان عمليات النوعية بجماعة الإخوان.

و يعيش في منطقة بيرم باشا في إسطنبول، ويعيش محمد عماد الدين صابر، عضو برلمان سابق، يعيش في منطقة بيرم باشا في إسطنبول، وهي نفس المنطقة التي يعيش بها محمد عبد المجيد، رئيس ما يسمى بـ"البرلمان الموازي"، ورضا فهمي، نائب برلماني في عهد الإخوان.

