تدهور الحالة الصحية لشقيقة "جنة" ودخولها العناية المركزة

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كشفت مصادر طبية عن دخول الطفلة أماني محمد سمير (6 سنوات) شقيقة الطفلة جنة، التي لفظت أنفاسها، داخل مستشفى المنصورة الدولي، إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية.

 كان التقرير الطبي المبدئي لحالة الطفلة بمستشفى شربين المركزي في محافظة الدقهلية، قد أثبت وجود "آثار حريق في مناطق حساسة (العضو التناسلي)، وتبين أن غشاء البكارة سليم تمامًا، ويلزم عرضها على الطب الشرعي للبت في الأمر" ، بحسب ما جاء بالمواقع الإلكترونية.

وفي وقت سابق تقدم محمد سمير حافظ، والد الطفلتين جنة وأماني، بـ بلاغ، إلى مركز شرطة شربين، بمحافظة الدقهلية، اتهم فيه كل من "والدة الطفلتين وجدتهما وجدهما من الأم" بتعذيبهما، كما اتهم 3 من أشقاء والدتهما (أخوالهما) بهتك عرضهما.

ولفظت الطفلة جنة أنفاسها، بعد أن تعرضت للتعذيب على يد جدتها، ما أدى لإصابتها بكدمات وحروق متفرقة في مختلف الأماكن بالجسم، وتوفيت بعد فترة من عدم الاستقرار في حالتها الصحية وإجراء بتر لساقها اليسرى منذ يومين، ونقلها إلى العناية المركزة.

 وتمكن رجال مباحث مركز شرطة شربين برئاسة الرائد محمد الأرضي رئيس، من ضبط 5 من المتهمين في المحضر، هم جد وجدة الطفلة، بالإضافة إلى أخوالها الثلاثة، للاستماع إلى أقوالهم.

وكانت النيابة قد صرحت بدفن جثة "جنة" واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، واستمعت النيابة إلى أقوال والدهما الذي اتهم جدتهما وأخوالها الثلاث فيما سبق، وتباشر النيابة التحقيقات.

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