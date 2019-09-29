بالفيديو.. حريق ضخم في محطة قطار الحرمين بجدة

اندلع حريق في سطح أحد مباني محطة قطار الحرمين في حي السليمانية ظهر اليوم الأحد.

وكانت سحب الدخان قد شوهدت من مسافات بعيدة، فيما انتقلت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بجدة إلى الموقع، وعملت على الوصول إلى بؤرة الحريق للسيطرة عليه، وتتواصل الجهود لإخماده.