25 سيارة فارهة لنجل رئيس أفريقي

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يمتلك تيودور أوبيانج، نجل رئيس غينيا الاستوائية، 25 سيارة فخمة كان القضاء في جنيف قد صادرها في إطار تحقيق حول غسل أموال، للبيع في مزاد علني.

وتقدر القيمة الإجمالية لهذه السيارات بـ18.5 مليون فرنك سويسري (أكثر من 17 مليون دولار).

وذكرت وكالة فرانس برس عن فيليب كانتور مدير إدارة السيارات في أوروبا في "دار بونامز السويسرية التي تنظم المزاد العلني قوله ": "إنها عملية بيع استثنائية.. مجموعة خاصة من السيارات الفائقة التطور".

وتعرض للبيع في المزاد سبع سيارات من نوع فيراري وثلاث سيارات لامبورجيني وخمس سيارات بنتلي وواحدة من طراز مازيراتي وواحدة ماكلارين.

وكانت أغلى هذه السيارات اثنتان قد عرضتا للمرة الأولى في معرض جنيف للسيارات في 2013 هما سيارة لامبورغيني فينينو رودستر بيضاء تقدر قيمتها بما بين 4.8 و5.7 مليون يورو، وفيراري صفراء تقدر قيمتها بما بين 2.4 و2.6 مليون يورو.

ولا يجمع بين هذه السيارات سوى أنها كلها ملك لتيودور أوبيانغ الذي يشغل أيضا،  منصب نائب الرئيس في غينيا الاستوائية، البلد النفطي الصغير الذي يعد من أكثر الدول فسادً حسب منظمة الشفافية الدولية.

وتقع غينيا الاستوائية في أفريقيا الجنوبية، والتي يقودها منذ 40 عاما الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما (77 عاماً).


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