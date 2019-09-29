تعليق غير متوقع من والد قاتل حارس الملك سلمان

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حارس الملك سلمان

قاتل الحارس

ترحم مشعل ممدوح آل علي، والد قاتل اللواء عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان بن عبد العزيز عبر حسابه على «تويتر».

ونشر عضو مجلس الشورى السعودي عددًا من التغريدات في أول تعليق منذ إقدام نجله على قتل «الفغم».

وكتب آل علي: «بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر معه أذى الكافي الشافي الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم ورفع الله عنا السوء والأذى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وآله نستغفر الله ونتوب إليه ياذا الجلال والإكرام».

وأضاف: «مع التجليات الإلهية والرحمات الربانية نسألك أن تغفر لعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء، له الدعوات بالغفران والشهادة، وللغادر نقول رفعتيه إلى مقعد عليا بعد إن كان في الدنيا ملازما لولي امرنا والد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعا وجندا عظم الله أجور».

وختم تغريداته قائلاً: «ولاة أمرنا وقادات الحرس الملكي وأسرته بنيه وذويه والشعب السعودي».

وكشفت وزارة الداخلية السعودية عن قاتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان، وأكدت أن القاتل سعودي الجنسية ويدعى ممدوح بن مشعل آل علي.


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