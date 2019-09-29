» «ترامب» يهين الرئيس الفرنسي

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سفير واشنطن

جاك شيراك

جنازة جاك شيراك

قررت الولايات المتحدة، بإيعاز من الرئيس دونالد ترامب، المشاركة  في  تشييع جنازة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك بشكل متواضع، حيث من المقرر أن يقتصر على مستوى السفير فقط.

وقال البيت الأبيض، في بيان نشر اليوم، إن جيمي ماكورت سفير الولايات المتحدة لدى فرنسا وموناكو، سيمثل بلاده في جنازة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع إيعازا بهذا الخصوص.

بينما يشارك حوالي 30 رئيس دولة وحكومة في فعالية وداع شيراك، حسبما نقلت محطة إذاعة أوروبا 1 عن الرئاسة الفرنسية، ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فإن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في المراسم.

وسيتم دفن شيراك في مقبرة مونتبارناس في باريس بجانب ابنته الكبرى لورانس.

واليوم الأحد، تقام فعالية وداع وطني مع شيراك في دار المعوقين والعجزة.

توفي جاك شيراك يوم الخميس، عن عمر ناهز 87 عاما، وهو محاط بأقاربه. وقد شغل الراحل منصب رئيس فرنسا في الفترة من 1995 إلى 2007.

وأعلنت فرنسا، 30 سبتمبر يوم حداد وطني على شيراك، وسيقام قداس الوداع، في كنيسة سان سولبيس في باريس، والذي سيحضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزعماء دول أخرى.


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