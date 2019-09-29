شاهد.. نبؤة بمقتل حارس العاهل السعودي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتنبؤات ميشال حايك للعام 2019 وما قاله عن عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد تداول وسائل إعلام سعودية خبر مقتله، فجر الأحد.

وقال حايك في توقعاته التي بثتها قناة MTV اللبنانية: "ستصبح السعودية حديث الناس طيارة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق، بقوة يتردد اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك.. حدث في كرة القدم السعودية يرفعها للعالمية، أحد أعراس السعودية سيصبح حديث الناس.."

وتداول العديد من الأمراء والمسؤولين السعوديين من صباح الأحد، خبر وفاة الفغم، صحيفة عكاظ السعودية قالت في تقرير أن الفغم "قتل" دون تقديم تفاصيل إضافية عن الحادثة، وهو ما أثار تكهنات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قال البعض منهم إنه القتل جاء على يد صديق قديم خلال جلسة خاصة، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد منه بشكل مستقل.

صحيفة الرياض من جهتها قالت في تغريدة عاجلة على صفحتها الرسمية: "مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في جدة.." ولم تصدر بيانات رسمية حتى كتابة هذا التقرير.

بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي كان من بين المغردين عن الفغم، حيث قال: "اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء عبدالعزيز الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك.. وأسكنه جنتك.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

#عبدالعزيز_الفغم لاحول ولاقوة الابالله الله يرحمه ويغفرله ?? توقع ميشيل حايك عنه pic.twitter.com/1FOcazIjUq — عبدالملك (@A_almalk22) September 29, 2019



