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"لميس الحديدي" تعود للشاشة عبر قناة سعودية

الحياة السياسية

لميس الحديدي
لميس الحديدي

متابعات - الطيب حسين

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قناة الحدث

لميس الحديدي

قناة العربية

برنامج لميس الحديديى

يشهد يوم 20 أكتوبر المقبل، عودة الإعلامية لميس الحديدي إلى الشاشة مجددًا، لتقديم برنامج يحمل عنوان "القاهرة الآن" عبر فضائية "العربية الحدث".

ومن المقرر أن يتناول البرنامج الشأنين المصري والإقليمي.

ويهتم البرنامج بالشرائح الشبابية عبر منصات التواصل، حيث ستذاع الساعة الأولى مباشرة عبر شاشة الحدث، على أن يتحول في ساعته الثانية إلى البث المباشر live streaming عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي حصرًا.

وفي بيان صادر عن القناة قالت لميس الحديدي: "تغمرني السعادة لعودتي إلى بيتي الأول، مجموعة قنوات العربية، التي عملت بها لسنوات في بداية مسيرتي الإعلامية كمراسلة اقتصادية من القاهرة."

وأضافت: "أشعر بمزيد من الفخر أن تكون انطلاقتي الجديدة على شاشة الحدث، القناة التي أثبتت في السنوات الاخيرة مهنية وكفاءة حازت على احترام المشاهد العربي ومتابعته. آمله ان تكون مشاركتي ببرنامج (القاهرة الآن) إضافة لقناة الحدث ومشاهديها."


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