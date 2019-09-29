» برج العرب «بدون جمهور» قبل موقعة الزمالك وجينيراسيون

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برج العرب

ظهرت مدرجات ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب، خالية من جماهير الزمالك قبل مباراة فريقها المحتملة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا المقرر لها في الثامنة مساء اليوم.

وغابت الجماهير عن المباراة في ظل تأكيدات النادي السنغالي بعدم حضوره لخوض المباراة.

يأتي ذلك في ظل تمسك الفريق السنغالي بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررًا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت.

وفي وقت سابق تلقى فريق جينيراسيون إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلاً من أمس السبت فى بتروسبورت.

وخسر الزمالك في لقاء الذهاب بالسنغال (2-1) على ملعب لاديوار، ويحتاج للفوز في الإياب من أجل تأهله إلى دور المجموعات من المسابقة القارية الأغلى.


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