المجر: مستعدون لحماية حدود إيطاليا من الهجرة غير النظامية

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أعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الأحد، عن استعداد بلاده لحماية بعض المناطق الحدود الإيطالية في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.
كلمة أوربان جاءت في المؤتمر الـ 28 لحزبه "الاتحاد المدني المجري" (فيدس)، بالعاصمة بودابست.
وقال أوربان إن دول أوروبا الوسطى تحمي الحدود الخارجية لأوروبا، داعيا رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، إلى السماح لبلاده بحماية بعض المناطق الحدودية الإيطالية.
وأضاف مخاطبا كونتي "عند الضرورة، يمكننا حماية بعض المناطق الحدودية لإيطاليا، فأنتم من سمح بدخول المهاجرين، ولكن إن شئتم يمكننا تولي مهمة نقل المهاجرين من إيطاليا إلى بلادهم الأصلية، يكفي أن توافقوا بكلمة واحدة، ونحن مستعدون للتحرك".
وشدد أوربان أن بولندا وتشيكيا وسلوفاكيا والمجر، لا تريد إمبراطورية تتخذ من بروكسل مركزا لها؛ بل على العكس تحالف يضم شعوب أوروبا.
وفي ختام المؤتمر، انتخب فيكتور أوربان مجددا، لرئاسة حزب الاتحاد المدني المجري، بعد حصوله على 1406 أصوات.
يذكر أن أوروبان سبق له وأن اتهم كونتي، بنقل المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، عبر فتح موانئ إيطاليا أمامهم. -

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