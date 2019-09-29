» 45 مليون مشهد على الانترنت استغلال جنسي للأطفال

29 سبتمبر 2019 - 10:50 م

رصدت شركات التكنولوجيا العالمية، 45 مليون صورة ومقطع فيديو في شبكة الانترنت متعلق باستغلال الأطفال جنسيا، خلال العام 2018.



ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأحد، بحثا يُظهر أن مشاهد استغلال الأطفال جنسيا، ارتفعت ضعفين في الانترنت العام الماضي، مقارنة بالأعوام السابقة.