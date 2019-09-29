  • الإثنين 30 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:29 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بعد تصريحات السيسي عن بطاقات التموين

السيسي خلال مؤتمر الشباب

"السيسي" يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن البطاقات التموينية

الزمالك

هذا الشخص وراء أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

الطفلة جنة

قرار هام وعاجل من النائب العام بشأن جدة الطفلة "جنة"

طارق رمضان

اتهام جديد لـ«طارق رمضان» يشمل سيدتين محتملتين

سد النهضة

هل تصل أزمة «سد النهضة» إلى مجلس الأمن؟

الزمالك

«كاف» يُعلق تأهل الزمالك لدور المجموعات الإفريقي

مومن زكريا

آخرهم «مؤمن زكريا».. إصابات أبعدت نجومًا فى عز تألقهم عن الملاعب

الدولار

انخفاض حاد للدولار أمام الجنيه لأول مرة منذ 2017

الجثمان

أول فيديو لجثمان حارس الملك سلمان قبل دفنه

45 مليون مشهد على الانترنت استغلال جنسي للأطفال

الصفحة الأخيرة

اغتصاب طفلة
اغتصاب طفلة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. فيل يشغل الطريق للنوم في إشاعة الشمس

#

قطر تغرم الإمارات 55 مليون دولار..تعرف على السبب

#

فنانة شهيرة:« مش عايزه رجالة تاني أقسم بالله ما هتجوز»

#

غرامة 300 مليون دولار على شركة شهيرة لارتكابها هذا الأمر

رصدت شركات التكنولوجيا العالمية، 45 مليون صورة ومقطع فيديو في شبكة الانترنت متعلق باستغلال الأطفال جنسيا، خلال العام 2018.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأحد، بحثا يُظهر أن مشاهد استغلال الأطفال جنسيا، ارتفعت ضعفين في الانترنت العام الماضي، مقارنة بالأعوام السابقة.
وذكر البحث أن المشاهد التي تم رصدها، يوجد ضمنها صور أطفال في سن الثالثة والرابعة تعرضوا للاستغلال الجنسي، وآخرون للتعذيب. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شطة يكشف تفاصيل أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون
» "الجندي": الطفلة جنة تعرضت لتعذيب لم يفعله أبولهب
» تعليق ناري من رئيس نادي الزمالك بشأن واقعة مباراة جينيراسيون
» ساعات حرجة.. فيديو يرصد إنقاذ عالقين بحريق جدة
» شاهد.. لحظة تشييع جثمان حارس الملوك والأمراء
» 9 توجيهات عاجلة من الرئيس للحكومة
» 45 مليون مشهد على الانترنت استغلال جنسي للأطفال
» 55 بالمائة من الأمريكيين يؤيدون التحقيق مع ترامب
» ارتفاع حالات «تسمم الفسيخ» إلى 21 حالة
» بيراميدز يخطف تأهلًا تاريخيًا أمام شباب بلوزداد
» إصابة ملك المغرب بمرض حاد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية