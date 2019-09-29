» تعليق ناري من رئيس نادي الزمالك بشأن واقعة مباراة جينيراسيون

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن الاتحاد الأفريقي سيعاقب جينيراسيون بالحرمان من المشاركة لمدة سنتين.



وأطلق حكم مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وفريق جينيراسيون فوت بطل السنغال والتي كانت مقررة على استاد برج العرب مساء اليوم بإياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا صافرته، معلنا انتهاء المباراة لصالح الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت، بطل السنغال.

