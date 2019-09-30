صديق محمد علي يكشف مفاجآت عن "المقاول الهارب"

30 سبتمبر 2019 - 01:09 ص

فضح المقاول الفنان سيد الطيب، صديق المقاول الهارب محمد على، قائلا إنه سرح حوالي 750 عاملا من شركته التي تعمل في مجال المقاولات، ويظهر في الفيديوهات التي ينشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على أنه راعي الوطنية وأنه مخلص في عمله وهو في الحقيقة شخص متناقض ولا يراعي أي شىء مما يتحدث عنه، مشيرا إلى أن محمد على شخص كاذب وغبي لأن الجيش المصري لا يأكل حق أحد ويعطي لكل فرد يعمل داخل المؤسسة حقه ولم يظلم أحد قط مهما كانت الأسباب.



وأضاف «الطيب»، خلال لقائه ببرنامج «مصر في القلب»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي الدكتور علاء أبوبكر، أنه من الوارد أن يعمل أي شخص مع القوات المسلحة وتتأخر مستحقاته، وهذا شىء ممكن حدوثه مع أي مؤسسة، ولكن في النهاية الجيش يدفع كل مستحقات العاملين بالمشروعات الخاصة به، مشيرا إلى أن الهارب محمد على فقط هو من ادعى كذبا أن لديه أموالا لدى القوات المسلحة، والدليل على ذلك أن مؤسسة القوات المسلحة يعمل معها العديد من شركات المقاولات والمقاولين ولم يحدث أن يخرج علينا أحد ويتهم القوات المسلحة التي تتسم بالانضباط في كل شىء أنها أكلت حقوقه.

