» نجم الزمالك يضرب زميله عقب مباراة جينراسيون

30 سبتمبر 2019 - 06:36 ص

كشف الإعلامي هاني حتحوت - مقدم برنامج "الماتش" - عن مشادة قوية وقعت بين لاعب خط وسط الزمالك طارق حامد ونظيره محمد عنتر.



وقال "حتحوت" في برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد" : "تم إجراء تقسيمة بين لاعبي الزمالك عقب مباراة جينراسيون التي لم تُلعب ، وكان عنتر يهاجم بينما طارق حامد يدافع ، وتدخل طارق حامد بقوة ضد محمد عنتر ، هذا الأمر أغضب عنتر بشدة الذي عبر عن غضبه فرد طارق حامد بقوة".



وأضاف: "لاعبو الزمالك تدخلوا لفض الأزمة بين الاثنين ، وبالمناسبة البعض قال إن محمود علاء كان مشاركًا في الأزمة والحقيقة أن محمود علاء ليس طرفا من الأساس".



