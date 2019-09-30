» فنانة شهيرة: قررت ارتداء الحجاب بعدما رأيت هذه الكارثة

30 سبتمبر 2019 - 08:27 ص

كشفت الفنانة الكبيرة مديحة حمدي عن أسباب ارتدائها للحجاب ، مؤكدة أن هناك شائعة متداولة بشأن هذا الأمر.



وقالت "مديحة" في لقاء مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" : "البعض ظن أنني ارتديت الحجاب بعد زلزال 1992 .. الأمر ليس كذلك .. أنا فقط عجلت بالأمر لأنني اتخذت قرار ارتداء الحجاب قبلها بفترة ، وتحدثت مع زوجي فوافق لكنه اشترط ألا أخلعه مرة أخرى حتى لا أسيء لأسرتي ولأولادي".



وتابعت: "اتخذت القرار يوم 22 رمضان .. وأردت تأجيل ارتدائه حتى العيد لأنني كنت أشارك حينها في مسرحية معينة لكني اتصلت بشيخ معين ونصحني أن أرتديه في الحال لأن الإنسان لا يضمن كم سيعيش ونفذت ما قاله بالفعل".



