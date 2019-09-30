"بن سلمان" يكشف ماذا سيحدث فى حالة الحرب مع إيران
" أمين" يطالب بصرف مكافأة لإمام مسجد بجوار منزله
أديب: "عارفين أننا مش سويسرا بس برضو ارحمونا"
مفاجأة سارة من الرئيس السيسي لمحدودي الدخل
بن سلمان: القوانين السعودية تحتاج إلي تغيير و جين الهذلول تحت مسئوليتي
الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم
لماذا رفض "الخطيب" تعيين حسن حمدي رئيسا لـ"لجنة التخطيط"؟
فنانة شهيرة تصدم "مرتضى" بردها بعد هجومه على فساتين الفنانات
تصريح ناري من "بن سلمان" عن مقتل "خاشقجي"
تعرف على شروط صلاح التي أبلغلها لـ"بركات" لتجاوز أزمة "ذا بيست"
متابعات - أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين تراجع طفيف حيث سجل 16.26 جنيه.
ظهر
فجر
04:30
شروق
05:53
11:50
عصر
15:14
مغرب
17:47
عشاء
19:17