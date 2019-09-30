أديب: "عارفين أننا مش سويسرا بس برضو ارحمونا"

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

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طالب الإعلامي عمرو أديب، الوزراء بضرورة الاهتمام بالمواطنين وتسهيل خدماتهم.

وقال "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية "المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما كبيرا بالمواطنين في شتي المجالات .

 ووجه "أديب"،رسالة للوزراء ، قائلاً: "لو سمحتم شدوا حيلكم معانا شوية، الطبقات ديه هي اللي ساندانا، لابد من الانحياز الكامل للطبقات التي تستحق".

وأضاف "أديب": "مبقولش إن إحنا سويسرا أو عندنا فلوس هنوزعها زي قطر بس منزودش هموم الناس، أي إصلاح مالوش أي معني حقيقي غير وهو معاه برنامج إجتماعي، ارحمونا".

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