  • الإثنين 30 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:59 ص
بحث متقدم
الشيخ صبري

"الأوقاف" عن رفع راتب الأئمة: مواردنا تسمح

بن سلمان

"بن سلمان" يعلق على وقف استهداف الحوثيين المملكة بالطائرات

شقيقة جنة

أول قرار من النيابة العامة بشأن شقيقة "جنة"

علاء ولي الدين

هذا ما حدث فى غرفة غسل الموتى مع علاء ولى الدين

فنان العرب

مقتل نجم برنامج «فنان العرب» في ظروف غامضة

الفغم

شاهد.. والد حارس الملك سلمان يلتقى والد قاتله

بن سلمان

"بن سلمان" يكشف ماذا سيحدث فى حالة الحرب مع إيران

تامر أمين

" أمين" يطالب بصرف مكافأة لإمام مسجد بجوار منزله

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "عارفين أننا مش سويسرا بس برضو ارحمونا"

الرئيس السيسي

مفاجأة سارة من الرئيس السيسي لمحدودي الدخل

مقتل نجم برنامج «فنان العرب» في ظروف غامضة

الصفحة الأخيرة

فنان العرب
فنان العرب

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

في ظروف غامضة.. "أخطر حسناء" في العالم جثة هامدة

#

المغرب.. وفاة عالم مصري في ظروف غامضة

#

العثور على جثة جندي إسرائيلي في ظروف غامضة

#

اختفاء أشهر موقع إخباري سعودي في ظروف غامضة

مقتل

ظروف غامضة

محمد الخامس

فنان العرب

الزغدي

أعلن موقع قناة النهار الجزائرية، الإثنين، وفاة الفنان الشاب محمد الخامس زغدي، أحد نجوم برنامج «فنان العرب»، في ولاية الوادي جنوب شرقي البلاد، عقب مقتله في ظروف غامضة، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».
وذكر الموقع أن زغدي البالغ من العمر 26 سنة، وجد مقتولا في أحد أحياء ولاية وادي سوف.

وأضافت: «تم اكتشاف جثة الفنان أمام باب المنزل أثناء خروج والده لصلاة الفجر، عكس ما تم تداوله، أنه توفي في حادث مرور».

يذكر أن الفنان يعد أحد نجوم برنامجي «فنان العرب»، و«ألحان وشباب» في موسمه الثالث

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. الأمير هاري يمنع "ميجان" من ارتداء هذه الملابس
» بخطوات بسيطة.. يمكن الشفاء من السكر
» في الجيم.. رانيا يوسف تثير الجدل بـ"حركات غير لائقة"
» أسرة شيراك ترفض حضور مارين لوبان تأبينه
» فنانة شهيرة لـ مرتضى منصور:"فين العري دي"
» "يلا يا اللي أمك رقاصة".. تصدم نجلة فنانة شهيرة
» بـ"قميص فقط".. هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل
» المرأة السودانية تثير الجدل بأول مباراة نسائية لكرة القدم
» بعد أزمتها .. فيفي عبده تفاجيء جمهورها بطلب جديد
» فنانة شهيرة: قررت ارتداء الحجاب بعدما رأيت هذه الكارثة
» حلا شيحة: اتصلت بزوجة محمد رمضان بعد إعلان زواجي منه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:14 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية