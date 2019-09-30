» "يلا يا اللي أمك رقاصة".. تصدم نجلة فنانة شهيرة

30 سبتمبر 2019 - 11:02 ص

صدم أحد المتابعين، ابنة الفنان فيفي عبده، عزة مجاهد، بتعليقه على صورة نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث قال لها "يلا ياللي أمك رقاصة".



وكانت قثد نشرت "عزة" صورة لها برفقة والدتها، وعلقت عليها أحلى صباح ده ولا ايه... وحشتوني جدًا"، لكن جاءها تعليق صادم من متابع قال فيه: "يلا يا اللي أمك رقاصة"، لترد عليه قائلة: "وبفتخر بيها.. ربنا يخليهالي".



وعبّر الكثير من متابعي عزة عن إعجابهم الشديد بردها القوي.



من ناحية أخرى، تلقت عزة مجاهد بعض العروض المسرحية والدرامية مؤخرًا ولكنها لم تحسم قرارها بشأنها.



ودخلت عزة مجاهد جال الفن بدعم من والدتها والتي ترشحها دائمًا للتواجد بأعمالها الدرامية بأدوار صغيرة.





