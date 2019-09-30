"بن سلمان" يعلق على وقف استهداف الحوثيين المملكة بالطائرات

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بن سلمان
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متابعات- الدويني فولي

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أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أول تعليق على إعلان جماعة "أنصار الله" في اليمن وقف استهداف السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وجاء تعليق الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر قناة "سي بي إس" الأمريكية.

وقال ولي العهد السعودي: "أولا، إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيا الحوثيين، فسيكون الحل السياسي أسهل بكثير".

وعلق على إعلان "أنصار الله" بقوله: "أعلن الحوثيون قبل بضعة أيام وقف إطلاق النار من جانبهم، نعتبره خطوة إيجابية للدفع باتجاه حوار سياسي أكثر جدية ونشطة".

وأضاف: "أنا كقائد، يجب أن أكون دائماً متفائلاً كل يوم، إذا كنت متشائمًا، يجب أن أترك منصبي وأعمل في مكان آخر".

وكان رئيس المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مهدي المشاط، قد أعلن أمس الجمعة، وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة وبقية أشكال الاستهداف.


وقال المشاط في كلمة له: "ننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة". 


كما قال قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، إن الجماعة ستوقف شن ضربات في عمق التحالف العربي في حال أوقف الأخير استهدافه لمناطق اليمن.

?وقال الحوثي في كلمة نقلتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة: "بوقف عدوانهم وقصفهم وحصارهم سيوقف الجيش واللجان الشعبية الضربات التي يوجهها إلى العمق بالطائرات المسيَّرة والصاروخية، ومع استمرار القصف والحصار والعدوان، فإن الضربات الأكثر إيلاما والأشدَّ فتكًا والأكبر تأثيرا ستصل إلى عمق مناطقهم، ولا خطوط حمراء في هذا السياق مع تأكيدنا على المواطنين في تلك المناطق بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تلك المنشآت".


وتقود السعودية، منذ مارس / آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطر عليها الحوثيون أواخر عام 2014.


وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.


وتسببت غارات التحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

?ووفقا للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.

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