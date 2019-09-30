"الأوقاف" عن رفع راتب الأئمة: مواردنا تسمح

30 سبتمبر 2019 - 11:35 ص

أكد الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، أن موارد وزارة الأوقاف قادرة على رفع الكفاءة المالية للأئمة والدعاة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه لذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، برفع مستوى معيشة السادة الأئمة والدعاة من الموارد الذاتية للوزارة.

وتابع أن الفترة السابقة كان يتم إدارة الأوقاف، بعيدًا عن المنهج الاقتصادي السليم، لكن الفترة الحالية هيئة الأوقاف المصرية بما لديها من رؤوس أموال في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية، أصبحت تدار اقتصاديًا بأعلى إدارة اقتصادية سليمة دون أن يوجد أي شبهة دينية.